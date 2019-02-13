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Магазины с алкоголем станут размещать ближе к школам 

Вечерняя Москва + ещё 13 16 часов назад
Министерство промышленности и торговли России направило в кабмин вариант проекта постановления правительства о «радиусах трезвости», согласно которому, все социальные объекты должны находиться не менее чем в 10 метрах от магазинов с алкогольной продукцией.
Для регионов ограничение составит более 50 метров.
В 2018 году «радиус трезвости» был от 20 до 50 метров. Нововведение избавит торговые точки от существующего барьера, сообщают «Известия».
— Ни в одной цивилизованной стране нет такой шаговой доступности алкоголя, как в России, — прокомментировал нововведение председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов.
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Экономика , Видео , Минпромторг , газета "Известия"
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