Министерство промышленности и торговли России направило в кабмин вариант проекта постановления правительства о «радиусах трезвости», согласно которому, все социальные объекты должны находиться не менее чем в 10 метрах от магазинов с алкогольной продукцией.
Для регионов ограничение составит более 50 метров.
В 2018 году «радиус трезвости» был от 20 до 50 метров. Нововведение избавит торговые точки от существующего барьера, сообщают «Известия».
— Ни в одной цивилизованной стране нет такой шаговой доступности алкоголя, как в России, — прокомментировал нововведение председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов.