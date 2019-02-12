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МЭР прогнозирует инфляцию ниже 5% в этом году 

News.ru + ещё 10 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Инфляция по итогам 2019 года составит менее 5%. Об этом говорится в опубликованном обзоре Минэкономразвития Р Ф.
В то же время министерство отмечает, что этот прогноз будет актуальным при условии стабильности курса российской валюты. Так, в феврале ведомство ожидает инфляцию в 0,5 — 0,6% в месячном и 5,2 — 5,4% в годовом выражении. Пиковые значения инфляционного показателя МЭР ожидает весной, он может ускориться до 5,5 — 5,7%.
Инфляция в январе оказалась ниже прогнозов ведомства, оказавшись на уровне 1% в месячном и 5% в годовом выражении.
Данные за несколько первых дней февраля показывают замедление среднесуточного роста цен, таким образом можно сделать вывод о том, что эффект от повышения НДС оказался ниже предварительных прогнозов, отмечают в Минэкономразвития.
При этом в январе 0,24 процентных в инфляцию добавила индексация регулируемых цен и тарифов, отмечается в докладе.
«При этом стоимость коммунальных услуг выросла на 2,6% месяц к месяцу, в том числе в результате повышения НДС и изменения порядка оплаты услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. В июле динамика тарифов окажет понижательное давление на годовую инфляцию, в силу более низкого уровня индексации по сравнению с прошлым годом», — считают в МЭР.
Как ранее писал Newes.ru, вклад повышения НДС до 20% с 1 января 2019 года в годовую инфляцию в январе был умеренным, отмечали в Центробанке.
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