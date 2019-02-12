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В Минэкономразвития прокомментировали рекордные темпы роста ВВП в 2018 году 

РИА Новости + ещё 12 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Ускорение темпов роста ВВП РФ в 2018 году до 2,3% обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Январь 2019 года".
Росстат оценил рост ВВП РФ по итогам 2018 года в 2,3%, что выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ.
"По данным Росстата, рост ВВП в 2018 году ускорился до 2,3% с 1,6% годом ранее, что превзошло как оценки Минэкономразвития России, осуществленные на основе оперативных данных, так и рыночный консенсус-прогноз. Ускорение темпов роста ВВП во многом обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым", — говорится в документе.
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Экономика , Росстат , Минэкономразвития , Центральный банк России
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