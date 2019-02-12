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На инвестфоруме в Сочи обсудят применение big data в госуправлении 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Аналитический центр при правительстве РФ 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи проведёт панельную сессию "Большие данные как новая форма государственного управления", сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Участие в сессии примут вице-премьер РФ Максим Акимов, глава "Почты России" Николай Подгузов, руководитель Аналитического центра Владислав Онищенко, гендиректор Tele2 Сергей Эмдин, глава Федерального казначейства Роман Артюхин.
По словам организаторов сессии, в рамках дискуссии будут рассмотрены вопросы о смене моделей информационного взаимодействия власти и бизнеса, готовности регионов к коренному изменению принципов работы с данными, а также международный опыт развития на основе данных.
В Аналитическом центре напомнили, что на прошлом инвестиционном форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял решение о создании Национальной системы управления данными, которая призвана устранить дубликаты в реестрах и базах данных органов власти и предоставить доступ к информации бизнесу и гражданам.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Дмитрий Медведев , Роман Артюхин , Максим Акимов , Николай Подгузов , Сергей Эмдин , Почта России , Tele2 , Левада-центр , Федеральное казначейство , Правительство РФ , РИА Новости
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