На инвестфоруме в Сочи обсудят применение big data в госуправлении

По словам организаторов сессии, в рамках дискуссии будут рассмотрены вопросы о смене моделей информационного взаимодействия власти и бизнеса, готовности регионов к коренному изменению принципов работы с данными, а также международный опыт развития на основе данных.

В Аналитическом центре напомнили, что на прошлом инвестиционном форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял решение о создании Национальной системы управления данными, которая призвана устранить дубликаты в реестрах и базах данных органов власти и предоставить доступ к информации бизнесу и гражданам.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.