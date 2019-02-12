В Сочи ответят на вопрос: что такое «умный город»

Одним из главных направлений деловой программы инвестиционного форума в Сочи станет обсуждение региональной политики и будущего российских городов.

Региональные и муниципальные служащие, а также эксперты в области городского развития обсудят во время делового завтрака, какие проблемы наиболее остро стоят перед городами, и как решить их помогли бы национальные проекты. Эксперты попытаются ответить на вопросы, как эффективно использовать государственно-частное партнерство для развития городов и как найти новые источники финансирования для улучшения городской среды. В конечном счете, они попытаются сформулировать, что же такое "город будущего".

В этот же день пройдет дискуссия "Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути".

Основная цель дискуссии — найти ответы на вопросы, как организовать работу над национальными проектами в регионах, достаточно ли у субъектов федерации полномочий и финансовых возможностей для достижения поставленных целей и как федеральные власти будут контролировать достижение целевых показателей.

На сессии "Экономика городского комфорта", которая пройдет при поддержке госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", обсудят вопросы о том, как выстроить эффективное взаимодействие городских сообществ, власти и инвесторов и как институты развития могут помочь им сформировать комфортную городскую среду. Модератором дискуссии выступит председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов

Дискуссия "Умный город": от теории к практике" будет посвящена вопросам реализации одноименного проекта, стартовавшего в России в 2018 году. Речь идет о том, что в городскую инфраструктуру будут постепенно внедряться инновационные цифровые и инженерные решения, которые позволят повысить эффективность управления городским хозяйством и сделать города комфортнее и привлекательнее для жизни.

Эксперты, участвующие в сессии, попробуют ответить на вопросы, каким образом нужно выстраивать реализацию проекта "Умный город" в регионах и что необходимо включать в региональные программы, какие международные технологии и опыт необходимо использовать, и какова роль государства, бизнеса и жителей в формировании экосреды "умных городов". Модератором дискуссии выступит замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис