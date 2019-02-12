Вопрос о создании альянса с ОПЕК не стоит на повестке дня, субстантивных дискуссий на этот счет не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что "каких-то субстантивных дискуссий на этот счёт не ведется".
"Об этом речи не заходило и не заходит, сейчас не стоит на повестке дня", — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о целесообразности альянса с ОПЕК.
При этом он напомнил, что данный вопрос обсуждался ранее и Россия высказывала свою позицию на этот счет.
"Эта тема обсуждалась неоднократно с международными партнёрами. В Буэнос-Айресе, когда была встреча с наследным принцем Саудовской Аравии, она тоже обсуждалась, причем в позитивном ключе: президент говорил об эффективности этого направления работы с точки зрения упорядочения стабилизации, скажем так, конъюнктуры на международных рынках на цены на энергоносители, поэтому позиция президента здесь неоднократно заявлялась", — сказал Песков, сообщив, что позиция РФ не поменялась.