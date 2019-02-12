Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
65.90
74.30
74.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.93
74.23
Индексы и котировки Brent
63.66
–0.03 Золото
1311.30
–0.03 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
13.02
1.1271
–0.0162
29.01
1.1433
10.02
30.01
18.01

В Кремле прокомментировали возможность создания альянса с ОПЕК 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Вопрос о создании альянса с ОПЕК не стоит на повестке дня, субстантивных дискуссий на этот счет не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что "каких-то субстантивных дискуссий на этот счёт не ведется".
"Об этом речи не заходило и не заходит, сейчас не стоит на повестке дня", — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о целесообразности альянса с ОПЕК.
При этом он напомнил, что данный вопрос обсуждался ранее и Россия высказывала свою позицию на этот счет.
"Эта тема обсуждалась неоднократно с международными партнёрами. В Буэнос-Айресе, когда была встреча с наследным принцем Саудовской Аравии, она тоже обсуждалась, причем в позитивном ключе: президент говорил об эффективности этого направления работы с точки зрения упорядочения стабилизации, скажем так, конъюнктуры на международных рынках на цены на энергоносители, поэтому позиция президента здесь неоднократно заявлялась", — сказал Песков, сообщив, что позиция РФ не поменялась.
Последние новости
Страны, где россиянам лучше не показываться Небензя ответил немцу на слова о том, что Россия "брала Минск" Удивительное рядом. "Нафтогаз" опять побеждает "Газпром"
Комментарии
Экономика , Дмитрий Песков , ОПЕК
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Личный счет
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение