В Кремле прокомментировали возможность создания альянса с ОПЕК

Вопрос о создании альянса с ОПЕК не стоит на повестке дня, субстантивных дискуссий на этот счет не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что "каких-то субстантивных дискуссий на этот счёт не ведется".

"Об этом речи не заходило и не заходит, сейчас не стоит на повестке дня", — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о целесообразности альянса с ОПЕК.

При этом он напомнил, что данный вопрос обсуждался ранее и Россия высказывала свою позицию на этот счет.