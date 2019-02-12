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Минфин разъяснил условия нового этапа амнистии капитала 

РИА Новости + ещё 14 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Амнистия капитала после 1 марта 2019 года будет действовать для физлиц, возвращающих деньги в РФ или перерегистрирующих активы в специальных административных районах (САР), соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже разрабатывает Минфин РФ, сообщила пресс-служба министерства.
"Минфин подготовит изменения, по которым условия следующего этапа амнистии предусматривают, что если физическое лицо переводит либо деньги в Российскую Федерацию, либо свои холдинговые структуры в САРы, то оно сможет воспользоваться амнистией и после 1 марта 2019 года, еще в течение одного года", — говорится в сообщении.
До 1 марта 2019 года в России проходит амнистия капитала: граждане могут добровольно подать специальную декларацию, указав свои зарубежные активы, чтобы избежать в будущем каких-либо претензий к ним. При этом переводить средства в РФ в рамках этой амнистии не требуется.
Замминистра финансов Илья Трунин ранее во вторник сообщил журналистам, что продлевать амнистию на этих же условиях власти не планируют, но намерены гарантировать отсутствие каких-либо претензий к тем инвесторам, которые будут переводить свои деньги в РФ, а активы — перерегистрировать в специальные административные районы. Такое поручение правительству на прошлой неделе дал президент РФ Владимир Путин. При этом, по словам Трунина, инвесторам нужно будет сначала перевести активы в РФ, а потом уже их декларировать.
"Под амнистией в данном случае подразумевается предоставление гарантий освобождения от налоговой, уголовной, административной ответственности за недекларирование ранее своего имущества, счетов и доходов в случае выполнения следующих условий — перерегистрации активов в САР и возврата денег в Россию", — разъясняет пресс-служба Минфина.
Перевести в Россию свои активы и полностью избежать при этом уплаты налогов можно было и раньше: такая возможность существовала до 1 января 2019 года, когда российские граждане, имеющие так называемые контролируемые иностранные компании (КИК), могли ликвидировать их и перевести в РФ средства.
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Экономика , Политика , Илья Трунин , Владимир Путин , Минфин
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