Минфин разъяснил условия нового этапа амнистии капитала

Амнистия капитала после 1 марта 2019 года будет действовать для физлиц, возвращающих деньги в РФ или перерегистрирующих активы в специальных административных районах (САР), соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже разрабатывает Минфин РФ , сообщила пресс-служба министерства.

"Минфин подготовит изменения, по которым условия следующего этапа амнистии предусматривают, что если физическое лицо переводит либо деньги в Российскую Федерацию, либо свои холдинговые структуры в САРы, то оно сможет воспользоваться амнистией и после 1 марта 2019 года, еще в течение одного года", — говорится в сообщении.

До 1 марта 2019 года в России проходит амнистия капитала: граждане могут добровольно подать специальную декларацию, указав свои зарубежные активы, чтобы избежать в будущем каких-либо претензий к ним. При этом переводить средства в РФ в рамках этой амнистии не требуется.

Замминистра финансов Илья Трунин ранее во вторник сообщил журналистам, что продлевать амнистию на этих же условиях власти не планируют, но намерены гарантировать отсутствие каких-либо претензий к тем инвесторам, которые будут переводить свои деньги в РФ, а активы — перерегистрировать в специальные административные районы. Такое поручение правительству на прошлой неделе дал президент РФ Владимир Путин . При этом, по словам Трунина, инвесторам нужно будет сначала перевести активы в РФ, а потом уже их декларировать.

"Под амнистией в данном случае подразумевается предоставление гарантий освобождения от налоговой, уголовной, административной ответственности за недекларирование ранее своего имущества, счетов и доходов в случае выполнения следующих условий — перерегистрации активов в САР и возврата денег в Россию", — разъясняет пресс-служба Минфина.

Перевести в Россию свои активы и полностью избежать при этом уплаты налогов можно было и раньше: такая возможность существовала до 1 января 2019 года, когда российские граждане, имеющие так называемые контролируемые иностранные компании (КИК), могли ликвидировать их и перевести в РФ средства.