Подмосковье подписало на РИФ инвестсоглашений на 20 миллиардов рублей

Московская область на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписала соглашений более чем на 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

"Инвесторы порадовали, мы на 20-25 миллиардов подписали соглашения. Это и новые инвестиции в сырный кластер — два соглашения подписали, это и французская компания, которая будет работать в Луховицах. И, соответственно, в Воскресенске это закрытые грунты — теплицы. Неплохой результат для Сочинского форума", — подчеркнул глава Московской области.

По его словам, благодаря соглашениям будет создано около трех с половиной — четырех тысяч рабочих мест. Воробьев также отметил, что власти продолжают работу по поиску отечественных и зарубежных инвесторов.