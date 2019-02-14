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Подмосковье подписало на РИФ инвестсоглашений на 20 миллиардов рублей 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московская область на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписала соглашений более чем на 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Инвесторы порадовали, мы на 20-25 миллиардов подписали соглашения. Это и новые инвестиции в сырный кластер — два соглашения подписали, это и французская компания, которая будет работать в Луховицах. И, соответственно, в Воскресенске это закрытые грунты — теплицы. Неплохой результат для Сочинского форума", — подчеркнул глава Московской области.
По его словам, благодаря соглашениям будет создано около трех с половиной — четырех тысяч рабочих мест. Воробьев также отметил, что власти продолжают работу по поиску отечественных и зарубежных инвесторов.
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