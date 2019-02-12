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На инвестфоруме в Сочи обсудят потенциал российской туристической отрасли 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Представители власти и бизнеса обсудят направления развития туризма в России и способы привлечения инвестиций в туриндустрию в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает Росконгресс.
В рамках деловой программы форума пройдет сессия "Как развивать туризм: меняем парадигму принятия инвестиционных решений в отрасли". Ее участники обсудят, как обеспечить новое качество принятия инвестиционных решений в туризме, должны ли поменяться подходы государства в области привлечения инвестиций, каким должен быть подход к оценке туристских направлений при принятии инвестиционных решений.
"Наша задача — максимально потенциал России открыть и реализовать. Россия должна стать страной, чье имя первым приходит в голову иностранному туристу, когда он думает о поездке за рубеж. Такой страной, где граждане с удовольствием показывают детям неизведанные уголки и планируют ближайшие выходные в соседней области, а не в соседней стране", — цитируются в сообщении слова руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.
Среди участников дискуссии — заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, генеральный директор "Роза Хутор" Сергей Бачин.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.
Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Он был учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Сергей Катырин , Ольга Голодец , Олег Кувшинников , Сергей Бачин , Ростуризм , Правительство РФ
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