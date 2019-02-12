На инвестфоруме в Сочи обсудят потенциал российской туристической отрасли

Представители власти и бизнеса обсудят направления развития туризма в России и способы привлечения инвестиций в туриндустрию в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает Росконгресс.

В рамках деловой программы форума пройдет сессия "Как развивать туризм: меняем парадигму принятия инвестиционных решений в отрасли". Ее участники обсудят, как обеспечить новое качество принятия инвестиционных решений в туризме, должны ли поменяться подходы государства в области привлечения инвестиций, каким должен быть подход к оценке туристских направлений при принятии инвестиционных решений.

"Наша задача — максимально потенциал России открыть и реализовать. Россия должна стать страной, чье имя первым приходит в голову иностранному туристу, когда он думает о поездке за рубеж. Такой страной, где граждане с удовольствием показывают детям неизведанные уголки и планируют ближайшие выходные в соседней области, а не в соседней стране", — цитируются в сообщении слова руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.

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