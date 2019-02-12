В Кремле прокомментировали ситуацию с оттоком капитала из России

Наблюдающийся отток капитала из России обусловлен его свободным перемещением, без которого невозможна рыночная экономика, макроэкономическая ситуация в стране абсолютно стабильна, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Накануне ЦБ РФ обнародовал предварительные данные, согласно которым чистый отток капитала из страны в январе 2019 года составил 10,4 миллиарда долларов. Годом ранее, в январе 2018 года, ЦБ оценивал показатель в 7,1 миллиарда долларов. Таким образом, отток капитала вырос в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года. "Планов здесь быть не может, это абсолютно подвижный механизм, статика здесь невозможна, волатильность здесь неизбежна. В какие-то периоды оттоки бывают меньше, в какие-то больше. Зависит и от сделок, которые за рубежом, от покупок и так далее. Вывод (капитала — ред.) — это понятие растяжимое, поэтому нужно делать на это скидку", — прокомментировал Песков. Он подчеркнул, что в данном случае работает правило абсолютно свободного перемещения капитала. "Я бы предложил больше обратить внимание на то, что в условиях абсолютной макроэкономической стабильности, которая обеспечивается нашими финансовыми властями, правительством, работает правило абсолютно свободного перемещения капитала. Без этого не может быть нормальной развивающейся рыночной экономики", — указал пресс-секретарь президента РФ.