«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.70
$
65.90
74.26
74.50
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.20
75.80
Индексы и котировки Brent
63.71
+0.20 Золото
1311.30
–0.03 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
13.02
1.1271
–0.0162
29.01
1.1433
10.02
30.01
18.01

Медведев пригрозил еще одному ведомству 

Рамблер + ещё 17 12 февраля 2019
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил решить вопрос о целесообразности существования Роспотребнадзора, если ведомство не справится с задачей по контролю качества товаров на российском рынке.
Во вторник в ходе совещания с членами Совета Федерации был поднят вопрос о контроле качества товаров и полномочий Роспотребнадзора в этом контексте.
«Вот вы сказали — Роспотребнадзор говорит: "мы за безопасность отвечаем, а за качество — нет". В этом случае вопрос в том, как с юридической точки зрения понимается само понятие "качество"», — заметил Медведев в ходе дискуссии.
Медведев посоветовал «Роскосмосу» работать, а не болтать о полетах на Луну
«Если под качеством понимать соблюдение нормативных требований, ГОСТов, технических условий, то тогда — у меня другого варианта нет — это должна быть компетенция Роспотребнадзора», — цитирует премьер-министра РИА «Новости».
По словам премьера, если Роспотребнадзор не справится с этой задачей, правительство будет готово решить судьбу этого ведомства.
Он добавил, что Роспотребнадзор должен заниматься вопросом контроля качества, и он готов сформулировать для ведомства такое поручение, затронув в том числе и юридическую сторону вопроса.
Комментарии427
Экономика , Видео , Общество , Политика , Дмитрий Медведев , Совет Федерации , Роскосмос , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Личный счет
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение