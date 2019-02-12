«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева

Медведев пригрозил еще одному ведомству

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил решить вопрос о целесообразности существования Роспотребнадзора , если ведомство не справится с задачей по контролю качества товаров на российском рынке.

Во вторник в ходе совещания с членами Совета Федерации был поднят вопрос о контроле качества товаров и полномочий Роспотребнадзора в этом контексте.

«Вот вы сказали — Роспотребнадзор говорит: "мы за безопасность отвечаем, а за качество — нет". В этом случае вопрос в том, как с юридической точки зрения понимается само понятие "качество"», — заметил Медведев в ходе дискуссии.

«Если под качеством понимать соблюдение нормативных требований, ГОСТов, технических условий, то тогда — у меня другого варианта нет — это должна быть компетенция Роспотребнадзора», — цитирует премьер-министра РИА «Новости».

По словам премьера, если Роспотребнадзор не справится с этой задачей, правительство будет готово решить судьбу этого ведомства.

Он добавил, что Роспотребнадзор должен заниматься вопросом контроля качества, и он готов сформулировать для ведомства такое поручение, затронув в том числе и юридическую сторону вопроса.