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Беглых олигархов пообещали достать за рубежом 

Lenta.ru + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Созданный в прошлом году Банк плохих активов (БНА) готов взыскивать долги с бизнесменов, уехавших за границу, рассказал РБК глава организации Александр Соколов.
«За Минцами [семьей владельца O1 Group Бориса Минца, переехавшего в Лондон] мы, естественно, пойдем, объем требований огромный к группе. Мы готовим суды на Кипре, в Лондоне, это наша стандартная практика работы», — отметил Соколов.
По его словам, пока за границей не состоялось ни одного судебного заседания по делам, в которых БНА может выступать истцом, но организация готова идти «до конца в любом случае».
Банк собирается предъявить иски и бывшим владельцам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым, тоже покинувшим Россию.
БНА был образован летом прошлого года на базе проходящего санацию (процедуру финансового оздоровления) банка «Траст». Его задача заключается в выкупе некачественных активов (кредитов и пакетов акций) у трех банков, тоже проходящих санацию ЦБ — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка — и взыскании задолженности по ним.
Претензии к O1 Group (владеет строительными компаниями и негосударственными пенсионными фондами) касаются сделок по приобретению облигаций «О1 Груп Финанс» (дочерней компании O1 Group). Холдинг был заемщиком банка «ФК Открытие», который держал залог по выданным ему кредитам в виде недвижимости. Незадолго до своей санации банк купил облигации O1 Group, которая использовала полученные деньги на погашение выданного ей ранее кредита. Таким образом, в собственности банка оказались облигации вместо имевшегося ранее залога. По версии правоохранительных органов, тогдашний глава «ФК Открытие» Евгений Данкевич распорядился купить облигации, заранее зная, что O1 Group не собирается погашать их. В дальнейшем сделки были оспорены в суде, который признал их недействительными и восстановил погашенный кредит.
Бывшим собственникам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьеву также вменяется участие в недобросовестных сделках. Накануне санации банк якобы выкупил собственные акции у трех негосударственных пенсионных фондов. Сейчас эти сделки оспариваются нынешней администрацией Промсвязьбанка, а братья Ананьевы уехали на Кипр.
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Комментарии9
Экономика , Алексей Ананьев , Евгений Данкевич , Александр Соколов , ФК Открытие , Промсвязьбанк , Бинбанк , Национальный банк "Траст" , Центральный банк России , РБК
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