Беглых олигархов пообещали достать за рубежом

Созданный в прошлом году Банк плохих активов (БНА) готов взыскивать долги с бизнесменов, уехавших за границу, рассказал РБК глава организации Александр Соколов

«За Минцами [семьей владельца O1 Group Бориса Минца, переехавшего в Лондон] мы, естественно, пойдем, объем требований огромный к группе. Мы готовим суды на Кипре, в Лондоне, это наша стандартная практика работы», — отметил Соколов.

По его словам, пока за границей не состоялось ни одного судебного заседания по делам, в которых БНА может выступать истцом, но организация готова идти «до конца в любом случае».

Банк собирается предъявить иски и бывшим владельцам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым, тоже покинувшим Россию.

Претензии к O1 Group (владеет строительными компаниями и негосударственными пенсионными фондами) касаются сделок по приобретению облигаций «О1 Груп Финанс» (дочерней компании O1 Group). Холдинг был заемщиком банка «ФК Открытие», который держал залог по выданным ему кредитам в виде недвижимости. Незадолго до своей санации банк купил облигации O1 Group, которая использовала полученные деньги на погашение выданного ей ранее кредита. Таким образом, в собственности банка оказались облигации вместо имевшегося ранее залога. По версии правоохранительных органов, тогдашний глава «ФК Открытие» Евгений Данкевич распорядился купить облигации, заранее зная, что O1 Group не собирается погашать их. В дальнейшем сделки были оспорены в суде, который признал их недействительными и восстановил погашенный кредит.

Бывшим собственникам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьеву также вменяется участие в недобросовестных сделках. Накануне санации банк якобы выкупил собственные акции у трех негосударственных пенсионных фондов. Сейчас эти сделки оспариваются нынешней администрацией Промсвязьбанка, а братья Ананьевы уехали на Кипр.