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По итогам РИФ-2019 в Севастополе построят два новых производства 

РИА «ФедералПресс» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Севастополь привезет с Российского инвестиционного форума в Сочи ряд инвестиционных соглашений. Об этом рассказал директор Корпорации развития Севастополя Дмитрий Курков
Курков сообщил, что форум был результативным для Севастополя. Уже подписано два инвестиционных соглашения: в городе будет построены завод безалкогольных напитков и производство по сервису и ремонту горнопроходческой техники, которое, скорее всего, разместится в строящемся индустриальном парке.
В течение сегодняшнего дня севастопольская делегация планирует подписать соглашение о сотрудничество с московской компанией «Альт-инвест», которая занимается созданием программного обеспечения для финансового анализа и привлечением инвесторов в регионы. Также будет подписано соглашение между Севастополем и промышленным кластером Татарстана. Всего Корпорация развития Севастополя провела около 30 переговоров.
«Мы наблюдали неподдельный интерес к нашим инвестиционным проектам, которые мы представляли. Интерес предметный и целевой. Потенциальных инвесторов много. Планируем провести сегодня еще не менее трех встреч, связанных с консультацией по размещению бизнеса на территории Севастополя. Это свидетельствует о высокой заинтересованности нашим регионом у бизнеса», — отметил Курков.
Наибольший интерес инвесторов, по словам директора корпорации развития, вызвал индустриальный парк, который имеет ряд преимуществ перед аналогичными проектами в других южных регионах. «Парк находится в городской черте, это редкое явление. Для размещения производств одним из основных условий является его локация. У нас до товарной станции менее километра, до морского порта — около 10 километров, до аэропорта Бельбек — около 35 километров. С точки зрения логистики внутри города это короткое транспортное плечо. Это большое преимущество», — подчеркнул Курков.
Напомним, что Севастополь также представил на форуме в Сочи такие проекты, как оптово-распределительный центр, «Терруар Севастополь» и проект комплексного развития территории 7-го км Балаклавского шоссе. Возглавляет делегацию глава города Дмитрий Овсянников.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Экономика , Политика , РИФ Сочи 2019 , Дмитрий Овсянников
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