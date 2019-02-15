По итогам РИФ-2019 в Севастополе построят два новых производства

Севастополь привезет с Российского инвестиционного форума в Сочи ряд инвестиционных соглашений. Об этом рассказал директор Корпорации развития Севастополя Дмитрий Курков

Курков сообщил, что форум был результативным для Севастополя. Уже подписано два инвестиционных соглашения: в городе будет построены завод безалкогольных напитков и производство по сервису и ремонту горнопроходческой техники, которое, скорее всего, разместится в строящемся индустриальном парке.

В течение сегодняшнего дня севастопольская делегация планирует подписать соглашение о сотрудничество с московской компанией «Альт-инвест», которая занимается созданием программного обеспечения для финансового анализа и привлечением инвесторов в регионы. Также будет подписано соглашение между Севастополем и промышленным кластером Татарстана. Всего Корпорация развития Севастополя провела около 30 переговоров.

«Мы наблюдали неподдельный интерес к нашим инвестиционным проектам, которые мы представляли. Интерес предметный и целевой. Потенциальных инвесторов много. Планируем провести сегодня еще не менее трех встреч, связанных с консультацией по размещению бизнеса на территории Севастополя. Это свидетельствует о высокой заинтересованности нашим регионом у бизнеса», — отметил Курков.

Наибольший интерес инвесторов, по словам директора корпорации развития, вызвал индустриальный парк, который имеет ряд преимуществ перед аналогичными проектами в других южных регионах. «Парк находится в городской черте, это редкое явление. Для размещения производств одним из основных условий является его локация. У нас до товарной станции менее километра, до морского порта — около 10 километров, до аэропорта Бельбек — около 35 километров. С точки зрения логистики внутри города это короткое транспортное плечо. Это большое преимущество», — подчеркнул Курков.