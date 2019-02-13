Госдолг США достиг исторического рекорда

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов, сообщает Министерство финансов США

Таким образом, госдолг США составляет 22,012 триллиона долларов, причем, согласно данным ведомства, с начала февраля 2019 года этот показатель вырос более чем на 90 миллиардов долларов.

Кроме того, за последние одиннадцать месяцев государственный долг вырос более чем на один триллион долларов.

Как сообщает Usa Today, при президенте Дональде Трампе госдолг США растет самыми большими темпами во многом из-за прошлогодней налоговой реформы, стоившей бюджету США порядка 1,5 триллиона долларов, а также возросших расходов на оборону.

Ранее сообщалось, что за 2018 финансовый год дефицит бюджета США вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов. Предполагается, что к 2020-му он превысит отметку в триллион долларов, а государственный долг сохранит тенденцию к ускорению роста, поскольку расходы правительства никак не контролируются.