Долг Америки: Трамп сделал его великим

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $22 трлн. Долги Америки стали особенно стремительно расти при Дональде Трампе из-за налоговой реформы и увеличившихся расходов на оборону. При этом Россия постоянно снижает свои вложения в американский госдолг, однако полностью отказаться от них не может.

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $22 трлн. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Таким образом, госдолг США составил $22,012 трлн. При этом, согласно данным ведомства, с начала февраля 2019 года этот показатель вырос более чем на $90 млрд

В целом за последние одиннадцать месяцев государственный долг США вырос более чем на один триллион долларов.

После того, как Дональд Трамп стал президентом США, госдолг Америки растет самыми большими темпами. За 2018 финансовый год дефицит бюджета США вырос на 17%, достигнув отметки в $779 млрд К 2020 году по предположениям он превысит отметку в триллион долларов, а государственный долг сохранит тенденцию к ускорению роста, поскольку расходы правительства никак не контролируются.

Такой стремительный рост объясняется прошлогодней налоговой реформой, стоившей бюджету США порядка 1,5 триллиона долларов, а также возросшими расходами на оборону.

Напомним, президент США Дональд Трамп называл свою налоговую реформу «исторической победой», тогда как сенатор-демократ Элизабет Уоррен — «ограблением».

Налоговая реформа Трампа была предпринята с целью облегчения налогового бремени для разного рода налогоплательщиков. Закон о ее проведении был подписан еще в 2017 году.

При этом в первую очередь налоги снижались для предпринимателей. В частности, реформа предусматривала радикальное снижение налога на прибыль юридических лиц с 35 до 21%, а также снижает налог на средства, которые возвращаются в страну от деятельности юрлиц за рубежом: до 15,5% — для наличных средств, а для безналичных — до 8% (вместо нынешних 35%). Кроме того, для юридических лиц вводятся налоговые вычеты на капитальные затраты.

По мнению противников налоговой реформы Трампа, за счет налоговой нагрузки, которую хотят сократить республиканцы, финансируется здравоохранение и социальные программы, а основные преференции от нее получают богатые американцы.

«За последние два года мы начали полностью перестраивать американские Вооруженные силы», — говорил 6 февраля глава вашингтонской администрации, выступая перед сенатом и палатой представителей конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

При этом он напомнил, что в прошлом году бюджет Пентагона составил примерно $700 млрд, а в текущем — $716 млрд

В ноябре прошлого года Трамп пообещал, что США полностью погасят госдолг к концу его второго президентского срока. На мероприятии, посвященном увеличению рабочих мест, он заявил об огромных задолженностях страны и пообещал вскоре начать выплату госдолга, сообщало издание The Hill.

Барака Обамы. По словам американского президента, долги США существенно увеличились во времена президентства представителя Демократической партии

Между тем Россия в последнее время сокращает свои вложения в госдолг США.

Вложения России резко сократились после введения апрельского пакета санкций в прошлом году. Тогда Банк России снизил их с $96,1 до $48,7 млрд В мае ЦБ продолжил распродажу US treasuries, их объем на балансе ЦБ упал до $14,9 млрд В ноябре Россия держала ценных бумаг американского правительства всего на $12,81 млрд Об этом информировал в феврале американский минфин

Согласно опубликованному отчету, $3,75 млрд вложены в долгосрочные бумаги, $9,06 млрд — в краткосрочные.

Сокращая вложения в госдолг США, Россия в прошлом году нарастила долю запасов в евро и юанях. Также страна увеличила свои запасы монетарного золота.

Полностью избавляться от таких вложений Москва не планирует. Если держать долларовые средства на депозитах в заграничных банках, санкционные риски остаются. К тому же американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что обращаются на глобальном финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

При этом лидером по вкладам в американский госдолг остается КНР, которая инвестировала более $1,121 трлн в правительственные ценные бумаги США, следует из статистики американского Минфина. Однако Китай также сократил свои вложения на $17 млрд по сравнению с октябрем.

На втором месте после Китая по объемам вложений — Япония ($1,036 трлн), на третьем — Бразилия ($311,4 млрд).

Иностранные государства владели в ноябре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму $6,141 трлн.