В Газпромбанке призвали создать госорган, ответственный за ГЧП

Павел Бруссер. Государству нужно назначить отдельный исполнительный орган власти, ответственный за государственно-частное партнерство (ГЧП) — необходимо создать на рынке единый режим функционирования концессий и финансирования инфраструктурных проектов, заявил РИА Новости в интервью в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи вице-президент Газпромбанка

"Я считаю, что государству нужно назначить отдельный исполнительный орган власти, ответственный за ГЧП. Такая инициатива уже поднималась некоторое время назад, и в качестве такого института предлагался Минэк. Сейчас эта инициатива как-то ушла в песок, но от этого не стала менее актуальной", — сказал Бруссер.

По его словам, необходимо создать на рынке единый режим функционирования концессий и вообще финансирования инфраструктурных проектов. "В том числе и для того, чтобы не было таких случаев, как "башкирское дело", когда орган власти, пытаясь отменить один из конкурсов, встал на очень опасную дорогу остановки всех концессионных проектов", — пояснил он.

Топ-менеджер банка считает, что в будущем внимание к сектору ГЧП и инфраструктуре будет только усиливаться, потому что у государства никогда не будет всего объема денег для финансирования таких объектов. "Так что мы очень ратуем за то, чтобы в России был единый орган управления, который бы консолидировал мнения разных участников этого рынка, в том числе банковского сообщества, и был своего рода законодателем мод", — указал он.

Вместе с тем, Бруссер отметил, что данный орган власти мог бы заниматься и регулированием ГЧП. "Часто говорят, что у нас проблема с регулированием рынка ГЧП, но ее на самом деле нет. Есть два закона, в рамках которых можно работать, — 115-й и 224-й. Их было бы неплохо оставить "как есть" лет на 5-10, чтобы никто там ничего не трогал, изменения бы никакие не появлялись, и, возможно, развитие рынка пошло бы гораздо бодрее, а участникам было бы гораздо проще работать", — резюмировал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.