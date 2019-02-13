Израильские компании хотят сотрудничать с РФ в создании «умного города»

Ряд израильских компаний проявляет интерес к России, как полигону для апробации бизнес-моделей "умного города", заявил в интервью РИА Новости технологический эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" и НП "ГЛОНАСС" Вадим Сахонько в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Умный город" как предполагается, упростит внедрение в городах решений по управлению инфраструктурой, мониторингу безопасности и реагированию на подозрительные события в режиме реального времени, а также повысит эффективность расходования ресурсов для городской инфраструктуры.

По словам Сахонько, познания России могут быть полезны тем странам, где уровень компетенций по "сквозным технологиям" ниже и где нет своих технологий. Под понятие "сквозные технологии" подпадают большие данные, искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии.

"Нам необходимо развивать, в первую очередь, свои технологии, и получать компетенции в развитии этих технологий. Тогда мы сможем конкурировать с мировыми лидерами в области строительства "умных городов". Россия — хорошее место для создания бизнес-моделей, их апробации. Ряд бизнесменов заинтересован в том, чтобы использовать Россию как полигон, ряд израильских компаний, например, Mobileye, которую ранее купила Intel, заинтересована в поиске новых решений для своих технологий. Мы можем обучать страны, как строить "умные города". Я думаю, что Ближний Восток, Латинская Америка могут быть заинтересованы", — указал он.

По его словам, с точки зрения развития "умного города" Москва находится в числе мировых лидеров. "В среднем, согласно статистике, мы занимаем 4-6 место в мире по столице, если сравнивать с Токио, Нью-Йорком, Лондоном, Барселоной, Сиднеем и Сингапуром. По разным направлениям "умного города" мы занимаем от первого до шестого места, то есть в среднем — 4-6 место. В оценке учитывается, как развиты технологии и насколько они внедрены", — добавил эксперт.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.