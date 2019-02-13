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Стала известна суть компромисса властей ЕС по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Берлину разрешат делать исключения из европейской Газовой директивы для «Северного потока — 2», но только после согласования с Еврокомиссией, договорились послы ЕС и Европарламент.
Согласно одной из поправок, предложенных Брюсселем для европейской Газовой директивы, поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам голубого топлива. Германия стремилась предотвратить принятие этой поправки и после спора с Францией достигла компромиссного решения, согласно которому новые правила будут распространяться на «Северный поток — 2», однако Берлин получит право делать исключения из них.
Теперь в споре о поправках к европейской Газовой директиве, касающихся трубопроводных проектов, подобных «Северному потоку — 2», в Евросоюзе достигнут новый компромисс. В частности, послами ЕС и Европарламентом внесено еще одно дополнение: Германия по-прежнему сможет делать исключения из правил ЕС для «Северного потока — 2», но только после проверки и одобрения их Еврокомиссией.
В Брюсселе удовлетворены достигнутым компромиссом. Новые правила будут распространяться на весь Евросоюз и на территориальные воды стран ЕС, передает Deutsche Welle.
На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не будет зависеть от поставок российского газа в случае реализации «Северного потока — 2». По мнению Берлина, попытки регулировать проект «Северный поток — 2» противоречат европейскому и международному законодательству.
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Экономика , Ангела Меркель , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Deutsche Welle
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