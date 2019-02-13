Стала известна суть компромисса властей ЕС по «Северному потоку — 2»

Европарламент. Берлину разрешат делать исключения из европейской Газовой директивы для «Северного потока — 2», но только после согласования с Еврокомиссией , договорились послы ЕС

Согласно одной из поправок, предложенных Брюсселем для европейской Газовой директивы, поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам голубого топлива. Германия стремилась предотвратить принятие этой поправки и после спора с Францией достигла компромиссного решения, согласно которому новые правила будут распространяться на «Северный поток — 2», однако Берлин получит право делать исключения из них.

Теперь в споре о поправках к европейской Газовой директиве, касающихся трубопроводных проектов, подобных «Северному потоку — 2», в Евросоюзе достигнут новый компромисс. В частности, послами ЕС и Европарламентом внесено еще одно дополнение: Германия по-прежнему сможет делать исключения из правил ЕС для «Северного потока — 2», но только после проверки и одобрения их Еврокомиссией.

В Брюсселе удовлетворены достигнутым компромиссом. Новые правила будут распространяться на весь Евросоюз и на территориальные воды стран ЕС, передает Deutsche Welle