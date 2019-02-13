Украина обогнала Россию по росту экономики

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составил 3,2 процента. Об этом сообщает УНИАН.

Московский комсомолец» отмечает , что, таким образом, украинская экономика опередила по темпам роста российскую: в России рост ВВП в 2018 году составил 2,3 процента (по данным Росстата ).

УНИАН отмечает со ссылкой на украинскую госслужбу статистики, что в первом квартале 2018-го рост ВВП Украины оценивали в 3,1 процента, во втором — в 3,8 процента, в третьем — в 2,8 процента. Данные за четвертый квартал и в целом за год госслужба пока не представила.

Показатель роста российского ВВП в 2,3 процента оказался выше прогнозов Минэкономразвития Центробанка . Также он стал рекордным с 2012 года, когда экономика выросла на 3,7 процента. В Росстате пояснили, что больше всего на рост ВВП повлияли добыча полезных ископаемых, торговля, отрасль транспортировки и хранения, а также строительство. Кроме того, на высокие результаты повлиял опережающий рост экспорта над импортом.

В конце января Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП за 2018 год с прогнозируемых 1,8 процента до двух процентов. Сообщалось, что это произошло благодаря подъему в строительной отрасли.