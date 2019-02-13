Украина обогнала Россию по росту экономики 

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составил 3,2 процента. Об этом сообщает УНИАН.
«Московский комсомолец» отмечает, что, таким образом, украинская экономика опередила по темпам роста российскую: в России рост ВВП в 2018 году составил 2,3 процента (по данным Росстата).
УНИАН отмечает со ссылкой на украинскую госслужбу статистики, что в первом квартале 2018-го рост ВВП Украины оценивали в 3,1 процента, во втором — в 3,8 процента, в третьем — в 2,8 процента. Данные за четвертый квартал и в целом за год госслужба пока не представила.
Показатель роста российского ВВП в 2,3 процента оказался выше прогнозов Минэкономразвития и Центробанка. Также он стал рекордным с 2012 года, когда экономика выросла на 3,7 процента. В Росстате пояснили, что больше всего на рост ВВП повлияли добыча полезных ископаемых, торговля, отрасль транспортировки и хранения, а также строительство. Кроме того, на высокие результаты повлиял опережающий рост экспорта над импортом.
В конце января Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП за 2018 год с прогнозируемых 1,8 процента до двух процентов. Сообщалось, что это произошло благодаря подъему в строительной отрасли.