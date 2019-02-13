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Европа сдалась перед «Северным потоком-2» 

Lenta.ru 8 часов назад
Евросоюз согласовал поправки в законодательство, регулирующее газовый рынок, пишет Bloomberg. Изменения сохранят лазейку для газопровода «Северный поток-2» и «Газпрома» как его основного эксплуататора.
По данным издания, в ходе длительных переговоров удалось достичь компромисса между Германией и Францией, которые до этого придерживались противоположных позиций. Париж поддерживал нововведения, предложенные в прошлом году Еврокомиссией. Согласно им, все газопроводы, проходящие по территории ЕС, должны быть открыты для всех желающих поставщиков и не могут использоваться монопольно одной компанией. Директива давала возможность запрашивать исключения для отдельных проектов и компаний, претендовать на них не мог только «Северный поток-2».
Против такого положения дел активно выступали Германия и Нидерланды. Теперь Берлину удалось добиться включения в документ пункта о том, что на исключения смогут рассчитывать все, в том числе и российский газопровод.
Ожидается, что Германия будет запрашивать в Еврокомиссии исключения для «Северного потока-2» и доказывать, что они не навредят конкуренции на европейском рынке. Таким образом, именно Берлин получит решающее влияние на реализацию проекта по строительству газопровода. До сих пор им обладала Дания, отказывавшаяся выдать разрешение на прокладку труб в своих территориальных водах.
Ожидается, что согласованный документ на следующей неделе рассмотрят дипломаты страны ЕС. Если они одобрят поправки, их предстоит утвердить Еврокомиссии и правительствам членов Евросоюза, но эта процедура носит формальный характер.
По плану «Северный поток-2» будет достроен в конце 2019 года. Он свяжет Россию с Западной Европой по дну Балтийского моря в обход Украины.
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Комментарии310
Экономика , Видео , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , Bloomberg
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