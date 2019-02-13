Великобритания взялась за деньги российских богачей

Британские власти вознамерились узнать источник происхождения средств богатых россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).

Издание отмечает, что агентство намерено проверить около 140 состоятельных граждан, чье богатство у властей вызывает сомнения. Причем значительная часть этого списка — россияне.

«Россиян не большинство, но значительное количество. Также много людей из других стран, включая африканские страны», — рассказал источник.

В настоящий момент власти собирают информацию о гражданах из списка и просят их объяснить происхождение собственных богатств. Если подозреваемый не сможет объяснить происхождение денег, активов и прочего имущества, то на них будет наложен арест. Речь идет про все типы активов стоимостью дороже 50 тысяч фунтов стерлингов.

Источник заверил, что под проверки попали граждане, чье состояние в разы превышает сумму в 50 тысяч фунтов, по его словам «речь идет о миллионах».

«Быть богатым не преступление, но эти люди должны суметь объяснить происхождение своего капитала», — отметил источник в NCA.

Расследования в отношении каждого подозреваемого могут идти годами. По словам источника, первые результаты власти ожидают к концу 2019 года.

Активную борьбу с так называемыми «грязными деньгами», в том числе из России, британские власти начали в начале 2018 года. Тогда на фоне обострения отношений Москвы и Лондона британские власти особое внимание решили уделить именно состоятельным россиянам, однако выходцами из России власти не ограничились. Парламент в мае 2018 года одобрил закон, согласно которому власти получили право потребовать раскрыть конечных бенефициаров любых активов в британской юрисдикции, а также требовать объяснить их происхождение.