Лукашенко дал обещание Путину

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Лукашенко пообещал россиянам хорошую водку и закуску 

News.ru + ещё 20 7 часов назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет поставлять в Россию только качественные продукцию. Такое обещание он дал в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Сочи.
Он признал, что между странами периодически возникают разногласия, однако назвал их решаемыми.
«Мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску, вы это должны чётко понимать», — сказал Лукашенко.
В Сочи за деньгами: зачем Лукашенко едет к Путину
Лукашенко назвал «общей» экономику двух стран, отметив, что две трети сырья и комплектующих республика закупает в соседней стране. По его словам, поддерживая Белоруссию, Россия тем самым поддерживает «примерно 35−40 миллионов вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию».
Он также выразил надежду, что сочинские переговоры с Путиным окажутся полезными для взаимоотношений двух стран.
В ходе диалога, как сообщал News.ru, лидеры двух стран также намерены разрешить спор вокруг налогового манёвра между Россией и Белоруссией, а также обсудить дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и деятельность Союзного государства, в том числе российско-белорусской рабочей группы.
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Экономика , Видео , В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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