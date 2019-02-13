Лукашенко дал обещание Путину

Лукашенко пообещал россиянам хорошую водку и закуску

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет поставлять в Россию только качественные продукцию. Такое обещание он дал в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Сочи.

Он признал, что между странами периодически возникают разногласия, однако назвал их решаемыми.

«Мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску, вы это должны чётко понимать», — сказал Лукашенко.

Лукашенко назвал «общей» экономику двух стран, отметив, что две трети сырья и комплектующих республика закупает в соседней стране. По его словам, поддерживая Белоруссию, Россия тем самым поддерживает «примерно 35−40 миллионов вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию».

Он также выразил надежду, что сочинские переговоры с Путиным окажутся полезными для взаимоотношений двух стран.

В ходе диалога, как сообщал News.ru, лидеры двух стран также намерены разрешить спор вокруг налогового манёвра между Россией и Белоруссией, а также обсудить дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и деятельность Союзного государства, в том числе российско-белорусской рабочей группы.