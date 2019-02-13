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Интерактивную химическую выставку представят на Форуме в Сочи 

360tv.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: телеканал «360»
На полях Российского инвестиционного форума в Сочи 14–15 февраля представят Интерактивную химическую выставку. Она посвящена Международному году Периодической таблицы химических элементов. Такое решение было принято председателем Оргкомитета Международного года Периодической таблицы в России, Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе осмотра интерактивной экспозиции на церемонии открытия Международного Года в Москве 6 февраля 2019 года.
2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Это масштабное событие посвящено 150-летию открытия Периодического закона химических элементов великим русским ученым Д. И. Менделеевым.
Проведение Международного года Периодической таблицы химических элементов имеет особое значение для России, так как будет способствовать международному признанию заслуг великого русского ученого Д. И. Менделеева, а также укреплению престижа и популяризации отечественной науки.
Мобильная международная экспозиция, посвященная химии и ее современным достижениям, уже была представлена на открытии Международного года Периодической таблицы в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Затем она переместилась в Москву, в здание Российской академии наук и встречала своих посетителей в рамках открытия Международного года Таблицы в России. Теперь эта выставка развернется на площадке крупнейшего международного мероприятия — Российского инвестиционного форума. Далее, в течение года, мобильная химическая выставка под эгидой ЮНЕСКО будет путешествовать по всему миру.
На инвестиционном форуме в Сочи интерактивную химическую экспозицию представят Россия, Великобритания, Франция, Нидерланды, США, Швейцария, Китай, Япония и Шотландия. Уникальный зарубежный экспонат выставки — старейший в мире экземпляр Периодической Таблицы (Вена, 1885), найденный учеными в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Также внимание посетителей привлекут различные инсталляции Периодической таблицы химических элементов — от настольных часов до виртуальной реальности.
В российской, самой масштабной части экспозиции свои современные разработки и достижения в области химии представят ведущие вузы, научно-исследовательские, инновационные и образовательные центры страны. Среди них — МГУ имени М. В. Ломоносова, РХТУ имени Д. И. Менделеева, Объединенный Институт Ядерных Исследований (в знак признания заслуг учёных этого института названы новые элементы Таблицы — дубний, флеровий, московий и оганесон), Госкорпорация «Росатом» и другие. На стендах экспонентов все желающие смогут принять участие в химических экспериментах, познакомиться с актуальными результатами работ ведущих российских научно-исследовательских групп в области химии и материаловедения, пообщаться с известными учеными и юными исследователями.
Здесь расположатся зона виртуальной реальности и новейших технологий образования, зона научных экспериментов и синтезирования новых элементов, IT-зона с возможностью создания своей собственной Таблицы элементов, а также зона научного искусства, где будут представлены художественные работы на тему химии. Посетителей ждет историческая зона — воссозданный кабинет ученого-химика 19 века, где можно будет ознакомиться с первой публикацией Таблицы и сделать сэлфи с ее создателем — Д. И. Менделеевым.
Традиционно популярная зона среди гостей выставки — молекулярный бар, блюда и напитки в котором опытные бармены готовят с использованием законов физики и химии. Также на выставке можно будет протестировать химических роботов и узнать соотношение химических элементов в организме.
Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ выступил официальным оператором открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов в Москве и Париже. Главной темой Фестиваля науки в 2019 году объявлена Периодическая Таблица Менделеева.
Организатором проведения Международного года Периодической таблицы химических элементов в России выступает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Российской академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова и РХТУ имени Д. И. Менделеева.
Генеральный партнер Международного года Периодической таблицы химических элементов в России — Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт».
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Дмитрий Медведев , МГУ , Генассамблея ООН , ЮНЕСКО , РАН , Правительство РФ , Росатом
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