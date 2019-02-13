США готовят «серьезные санкции» против России

сенат США до конца дня внесут законопроект, который может привести к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России и российского госдолга, передает Reuters

По данным агентства, законопроект предложат сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм , которые год назад уже пытались внести в сенат более мягкую его версию, но тогда Конгресс не утвердил законопроект.

По словам Линдси Грэма, новые санкции преследуют цель «прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию с Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии».

Так, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые поддерживают вмешательство российских спецслужб в выборы в зарубежных странах. Также санкции должны затронуть российские проекты сжиженного природного газа за пределами России, в частности, проект «Северный поток-2», и киберсектор российской экономики.

Также предлагается запретить любые новые сделки с суверенным долгом России и ограничить деятельность лиц, которые «осуществляют коррупционную деятельность» от лица российских властей.

Ограничительные меры могут также коснуться разработки нефти-сырца в России.