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США готовят «серьезные санкции» против России 

Рамблер 1 час назад
В сенат США до конца дня внесут законопроект, который может привести к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России и российского госдолга, передает Reuters.
По данным агентства, законопроект предложат сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм, которые год назад уже пытались внести в сенат более мягкую его версию, но тогда Конгресс не утвердил законопроект.
По словам Линдси Грэма, новые санкции преследуют цель «прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию с Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии».
США назвали условия снятия санкций с России
Так, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые поддерживают вмешательство российских спецслужб в выборы в зарубежных странах. Также санкции должны затронуть российские проекты сжиженного природного газа за пределами России, в частности, проект «Северный поток-2», и киберсектор российской экономики.
Также предлагается запретить любые новые сделки с суверенным долгом России и ограничить деятельность лиц, которые «осуществляют коррупционную деятельность» от лица российских властей.
Ограничительные меры могут также коснуться разработки нефти-сырца в России.
Комментарии170
Экономика , Видео , Линдси Грэм , Сенат США , Reuters
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