Сочи встречает участников Российского инвестиционного форума

Российский инвестиционный форум начнет свою работу 14 февраля. В среду участники начали прибывать в Сочи, их встречали волонтеры и казаки, передает корреспондент ТАСС

Многие гости были приятно удивлены солнечной погодой — температура воздуха в городе поднялась до 15 градусов.

"В четверг, 14 февраля, днем небольшая облачность, температура воздуха — около 10 градусов тепла, ветер южный с переходом на юго-восточный, слабый, поэтому ощущения у гостей форума будут комфортные. А вот 15 числа пройдет небольшой дождь", — сказали ТАСС в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Для проживания гостей и участников инвестфорума в отелях прибрежной зоны и горного кластера Сочи забронировали около 4 тыс. номеров. Как рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии курорта, скачков цен на размещение в гостиницах города в дни проведения Российского инвестиционного форума не наблюдается: они остались на прежнем уровне, что характерно для межсезонья.

По информации пресс-службы городской администрации, никаких ограничений в движении транспорта в Сочи не введено, общественный городской транспорт и службы перевозок такси работают в штатном режиме. При этом лицензированные такси смогут подъезжать прямо к медиацентру, никакой специальной аккредитации для этого не требуется.

Безопасность на форуме

В дни проведения форума безопасность Олимпийского парка и прилегающей к нему территории, а также места проживания гостей и участников будут на особом контроле. В пресс-службе администрации Сочи ТАСС сообщили, что около 114 казаков будут охранять общественный порядок вместе с полицией на улицах города и работать на железнодорожных станциях, а также в аэропорту.

Еще 26 добровольцев из "Дружин выходного дня" задействованы в усилении, они патрулируют территории на Имеретинской и Приморской набережных, в парке Фрунзе. Кроме того, в городе будет работать группировка МЧС

"В Сочи работает группировка МЧС России, обеспечивающая безопасность Российского инвестиционного форума. Группировка насчитывает 724 человека, на ее вооружении находятся 153 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 с медицинским модулем и шесть плавательных средств Государственной инспекции по маломерным судам для реагирования на происшествия на воде", — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Гостям и участникам инвестфорума помогут добровольцы. Всего во время работы Российского инвестиционного форума задействуют около 300 волонтеров из двух вузов Сочи. Как сообщила ТАСС руководитель волонтерского движения Сочинского филиала Российского университета Дружбы народов Юлия Ковалишина, волонтеры встречают гостей мероприятия на железнодорожных вокзалах и в аэропорту, участвуют в процессе аккредитации, помогают с навигацией в медиацентре и во время спортивной программы.

"Все волонтеры прошли тестирование, почти у всех ребят есть опыт работы на предыдущих форумах и других масштабных мероприятиях, и практически все владеют международным языком для общения — английским", — уточнила Ковалишина.

Спорт и культура

По традиции, в рамках инвестфорума запланирована большая спортивная и культурная программа. Так, 14 февраля на трассе "Сочи Автодрома", принимающей российский этап гоночной серии "Формула-1", состоится ежегодный массовый забег. Позже в этот же день пройдет шахматный турнир.

Также 14 февраля участники инвестфорума смогут посетить гала-концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета , который пройдет в Зимнем театре. А уже 15 февраля на его сцене состоится спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам "Маленького принца" Экзюпери с участием Константина Хабенского и Юрия Башмета.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. В среду в рамках форума прошел День молодежного предпринимательства. Главная тема форума в 2019 году — реализация национальных проектов.

Организатор форума — фонд "Росконгресс".