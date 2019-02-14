Топилин заявил об отсутствии рисков роста безработицы

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В ЦБ оценили эффект от возможных новых санкций против России

Премьер-министр Украины заявил о росте ВВП страны на 3,2% в 2018 году

Лукашенко пообещал не поставлять в Россию плохую водку и закуску