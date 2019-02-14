Новый председатель ХДС поддержала строительство «Северного потока — 2»

Председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала сторонников строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад», — заявил Крамп-Карренбауэр, передает Deutsche Welle со ссылкой на Internationale Politik.

Она также напомнила, что Германия поддерживала экономические отношения с Москвой даже в пиковый период холодной войны, и они были стабильными.

В то же время Крамп-Карренбауэр признала, что «вопрос о том, не делает ли Германия себя слишком зависимой от российского газа, оправдан».

«Сейчас мы строим и СПГ-терминалы — возможно, для американского сжиженного газа. Таким образом, я думаю, что опасность такой зависимости не очень велика», — добавила она.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, новая попытка противников «Северного потока — 2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение. Теперь Газпрому не надо опасаться, что он не сможет полностью загрузить построенную на его же деньги трубу в ожидании неких эфемерных конкурентов. За компромиссом европейцев скрывается безоговорочная победа Германии и России.

По мнению Берлина, попытки регулировать проект «Северный поток — 2» противоречат европейскому и международному законодательству.