Карелия намерена подписать девять соглашений на форуме в Сочи

Карелия подпишет девять соглашений в сфере экономики и регионального сотрудничества на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"На Российском инвестиционном форуме начала работу карельская делегация во главе с руководителем республики Артуром Парфенчиковым. Планируется, что в рамках работы форума будет подписано девять соглашений в сфере экономики и регионального сотрудничества", — говорится в сообщении.

Кроме того, 14 февраля состоялась встреча с ООО "Леспроминвест", владельцем одного из крупнейших предприятий деревообрабатывающей отрасли республики АО "Карелия-ДСП". Стороны обсудили перспективы развития предприятия и подписали по итогам встречи меморандум о намерениях.

Парфенчиков отметил, что правительство Карелии готово помогать инвесторам в модернизации завода "Карелия-ДСП" и предложил им подумать про глубокую переработку древесины — создать рядом мощности по производству продукции из ДСП, например, производство мебели.

Глава республики также принял участие в сессии форума "Экспорт продукции АПК. Региональная повестка", где рассказал о работе над созданием регионального бренда "Сделано в Карелии".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.