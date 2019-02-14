Карелия намерена подписать девять соглашений на форуме в Сочи 

Карелия подпишет девять соглашений в сфере экономики и регионального сотрудничества на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.
"На Российском инвестиционном форуме начала работу карельская делегация во главе с руководителем республики Артуром Парфенчиковым. Планируется, что в рамках работы форума будет подписано девять соглашений в сфере экономики и регионального сотрудничества", — говорится в сообщении.
Предполагается, что власти Карелии подпишут соглашения о сотрудничестве с Фондом развития промышленности, банком "Открытие", ООО "РТС-тендер", Агентством инвестиций в социальную сферу, АО "Тандер", ООО "РК-Гранд", с Псковской областью и Республикой Татарстан.
Кроме того, 14 февраля состоялась встреча с ООО "Леспроминвест", владельцем одного из крупнейших предприятий деревообрабатывающей отрасли республики АО "Карелия-ДСП". Стороны обсудили перспективы развития предприятия и подписали по итогам встречи меморандум о намерениях.
Парфенчиков отметил, что правительство Карелии готово помогать инвесторам в модернизации завода "Карелия-ДСП" и предложил им подумать про глубокую переработку древесины — создать рядом мощности по производству продукции из ДСП, например, производство мебели.
Глава республики также принял участие в сессии форума "Экспорт продукции АПК. Региональная повестка", где рассказал о работе над созданием регионального бренда "Сделано в Карелии".
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.