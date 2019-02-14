В Приморске создадут глубоководный портовый комплекс

Власти Ленинградской области заключили на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о создании глубоководного портового "Приморского универсально-перегрузочного комплекса" с суммой инвестиций в проект 90,6 миллиарда рублей, сообщает областное правительство.

"Ленинградская область заключила стратегическое соглашение о создании универсального многопрофильного глубоководного портового комплекса "Приморский универсально-перегрузочный комплекс". Документ подписан главой региона Александром Дрозденко и председателем совета директоров ООО "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" Рамисом Дебердеевым на Российском инвестиционном форуме", — говорится в сообщении.

Инвестиции в проект оцениваются в 90,6 миллиарда рублей. Ввод портовых мощностей "Приморского УПК" в эксплуатацию планируется осуществить в 2022 году. Проектная величина грузооборота на этапе полного развития составит до 70 миллионов тонн в год. Основные виды грузов, которые будут обрабатываться в порту: уголь, минеральные удобрения, контейнеры, генеральные грузы, зерно. Реализация проекта на этапе эксплуатации позволит создать до 3130 новых рабочих мест на терминалах портового комплекса, площадь территории которого составит около 780 гектаров.

Проект строительства глубоководного универсального портового комплекса — "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" реализуется в Выборгском районе Ленинградской области в рамках стратегии переориентации российских внешнеторговых грузов из морских портов Прибалтики в морские порты Российской Федерации.

По словам губернатора Ленинградской области, для региона "это весомый проект".

"Это новая точка роста, которая даст возможности как для развития припортовых территорий, так и для переориентации российских экспортных грузов из иностранных портов Прибалтийского региона. Также мы планируем присвоить этой территории статус портовой особой экономической зоны", — заявил Дрозденко.

Развитие портовой инфраструктуры Морского порта Приморск предусмотрено Схемой территориального планирования Российской Федерации в области развития федерального транспорта. Проект строительства "Приморского УПК" одобрен к реализации Федеральным агентством морского и речного транспорта и межведомственной комиссией по размещению производительных сил на территории Ленинградской области. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и в Долгосрочную программу развития ФГУП "Росморпорт" до 2020 года.