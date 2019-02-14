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Фонд «Роснано» и «Фортума» построят в Саратовской области ветропарк 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Фонд развития ветроэнергетики "Фортума" и "Роснано" построит в Саратовской области ветропарк мощностью до 300 МВт, сообщает "Фортум".
Фонд и правительство Саратовской области Российского инвестиционного форума в Сочи подписали юридически необязывающее соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено строительство в 2019-2023 годах на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью до 300 МВт.
Как отмечает компания, инвестиции будут производиться на основе отдельных решений.
"Саратовская область — один из промышленных лидеров Поволжья, и мы уверены, что реализация проектов ветроэнергетики будет способствовать дальнейшему развитию энергетической инфраструктуры и увеличению доли "безуглеродной" генерации в регионе", — прокомментировал генеральный директор "УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев.
Фонд по результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству "зеленой" генерации получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019–2023 годах. Первым завершенным совместным проектом партнерства стала Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Станция начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в январе 2019 года. Ранее партнеры также объявили о планах строительства ветряных электростанций в Ростовской области, Республике Калмыкия, Пермском и Ставропольском краях.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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