Фонд «Роснано» и «Фортума» построят в Саратовской области ветропарк

Фонд развития ветроэнергетики "Фортума" и "Роснано" построит в Саратовской области ветропарк мощностью до 300 МВт, сообщает "Фортум".

Фонд и правительство Саратовской области Российского инвестиционного форума в Сочи подписали юридически необязывающее соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено строительство в 2019-2023 годах на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью до 300 МВт.

Как отмечает компания, инвестиции будут производиться на основе отдельных решений.

"Саратовская область — один из промышленных лидеров Поволжья, и мы уверены, что реализация проектов ветроэнергетики будет способствовать дальнейшему развитию энергетической инфраструктуры и увеличению доли "безуглеродной" генерации в регионе", — прокомментировал генеральный директор "УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев.

Фонд по результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству "зеленой" генерации получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019–2023 годах. Первым завершенным совместным проектом партнерства стала Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Станция начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в январе 2019 года. Ранее партнеры также объявили о планах строительства ветряных электростанций в Ростовской области, Республике Калмыкия, Пермском и Ставропольском краях.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.