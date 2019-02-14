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Глава Оренбуржья надеется подписать на РИФ соглашения на 10 млрд рублей 

РИА Новости + ещё 3 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг рассчитывает подписать на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашения на 10 миллиардов рублей.
"На форуме будут подписаны соглашения региона с Минприродой и Минпромторгом, с нашими компаниями… На полях форума будет обсуждаться социально-экономическое партнерство, программа "Умный город". По итогам я бы хотел миллиардов на 10 подписать соглашений. А уж как получится…" — сказал Берг в интервью РИА Новости.
Говоря о работе с иностранными инвесторами, глава региона рассказал, что благодаря своему географическому положению Оренбургская область поддерживает тесные связи с Казахстаном — промышленные, экономические, торговые. По его словам, на территории региона работают 82 предприятия с участием казахского капитала.
"В этом году посол Казахстана в России вышел с инициативой провести у нас выставку "Сделано в Казахстане". Сейчас мы отрабатываем это предложение. Это будет выставка всего того, что производится в Казахстане", — сказал Берг.
Кроме того, Оренбургская область плодотворно сотрудничает с другими странами Средней Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном, отметил губернатор.
"У нас подписаны соглашения с Ташкентской, Ферганской, Самаркандской областями Узбекистана. Наши бизнесмены осенью побывали на форуме в Ташкенте. Сегодня будут проходить переговоры по строительству логистического центра (плодоовощной продукции — ред.) с компанией "РосАгроМаркет", эту тему мы отрабатывали в Узбекистане (на Форуме межрегионального сотрудничества осенью 2018 года — ред.)", — рассказал Берг.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Юрий Берг , Минпромторг , Минприроды , РИА Новости
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