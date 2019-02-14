Глава Тувы объяснил высокий уровень бедности жителей региона

Высокий уровень бедности населения Тувы объясняется не совсем корректной методикой статистических расчетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу республики Шолбана Кара-оола.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщила, что Тува является регионом с самым высоким показателем по уровню бедности. Согласно приведенным данным, в 2017 году этот показатель составил 41,5%. В 2018 году уровень бедности повысился, при этом к 2024 году регион должен снизить уровень бедности до 10%. Вице-премьер отметила, что речь идет в том числе о "детской бедности", семьях, которые живут на социальные пособия.

"По существующей методике, бедными считаются все, у кого доход меньше прожиточного уровня… Эта же методика требует от властей относить к безработным не только людей в трудной жизненной ситуации, но и владельцев личных подсобных хозяйств… В Туве сегодня около 40 тысяч семей занимаются разведением скота в статусе именно ЛПХ. Причем, в собственности у них не по 5-10 буренок, а от 300 до 1000 голов мелкого рогатого скота. Если взять даже самую "бедную" отару в 250-300 овечек, то в пересчете на деньги мы получаем хозяйство капитализацией в районе 1,5 миллиона рублей. Это в 10 раз больше официально установленной черты бедности. И, тем не менее, закон позволяет считать владельца такого ЛПХ бедным, а Туву, соответственно, самым бедным регионом", — цитирует Кара-оола пресс-служба.

Глава Тувы также отметил, что поголовье овец в республике оценивается в 1,3 миллиона. При этом в Туве есть чабаны-тысячники, живущие только натуральным хозяйством, которые обеспечивают себя и детей. Он напомнил, что население Тувы последние десять лет растет, а республика является демографическим лидером, что не вяжется с определением самого бедного региона.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.