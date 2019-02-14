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Россия обвинила США в «рэкетирских нападках» 

Lenta.ru + ещё 20 1 час назад
Фото: ТАСС
Правительство России уже приняло ряд эффективных мер для защиты от различных «рэкетирских нападок» США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 14 февраля.
Песков не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.
Готовящиеся антироссийские санкции представитель Кремля назвал проявлением оголтелой русофобии. По его словам, попытки американских законодателей ввести ограничения против российских энергопроектов и банков граничат с рэкетом.
Песков также высказал мнение, что сегодня нет оснований надеяться на улучшение отношений между странами.
Накануне группа сенаторов США представила законопроект о дополнительных санкций против России. Новый пакет ограничительных мер стал ответом на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом». Под санкции попадут банки, которые якобы участвуют в этом процессе.
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил о готовности российской экономики к новым ограничениям. Он также отметил, что американские санкции ударят по самим иностранцам.
В МИД России, в свою очередь, отказались воспринимать очередные санкции всерьез.
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Экономика , В мире , Политика , Антон Силуанов , Дмитрий Песков , МИД , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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