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Греф пояснил, к чему приведет снижение комиссии за эквайринг 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, снижение комиссии за эквайринг может привести к росту расходов для торговых точек.
Руководитель Сбербанка Герман Греф дал пояснение ТАСС по поводу проблемы высоких комиссий за обслуживание безналичных расчетов в магазинах (эквайринг).
«Если эти расходы будут переложены на плечи торговых сетей, в особенности небольших предпринимателей, их расходы существенно вырастут (и будут больше), чем эти комиссии, которые они платят сегодня. И мы потеряем инновационную модель», — утверждает он.
Сейчас эквайринговые устройства обслуживает «Сбербанк».
«Сегодня Россия номер один с точки зрения инновационности, возможности бесконтактных платежей. Мы номер один в мире. Если мы раздадим все эквайринговые устройства в собственность каждому из торговцев, мы потеряем возможность централизованного обновления софта и самих устройств», — добавил Греф.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД 8 февраля, высокие комиссии за эквайринг раскритиковал Владимир Путин. По словам президента, в европейских странах эта комиссия составляет всего 0,2-0,3%, а в России в среднем 3%.
«Конечно, это слишком много, и, конечно, это квазиналог», — сказал Путин.
Он призвал решать проблему с привлечением бизнес-сообщества.
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Экономика , Политика , РИФ Сочи 2019 , Владимир Путин , Герман Греф , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС , Деловая газета "Взгляд"
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