Греф пояснил, к чему приведет снижение комиссии за эквайринг

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, снижение комиссии за эквайринг может привести к росту расходов для торговых точек. Руководитель Сбербанка Герман Греф дал пояснение ТАСС по поводу проблемы высоких комиссий за обслуживание безналичных расчетов в магазинах (эквайринг). «Если эти расходы будут переложены на плечи торговых сетей, в особенности небольших предпринимателей, их расходы существенно вырастут (и будут больше), чем эти комиссии, которые они платят сегодня. И мы потеряем инновационную модель», — утверждает он. Сейчас эквайринговые устройства обслуживает «Сбербанк». «Сегодня Россия номер один с точки зрения инновационности, возможности бесконтактных платежей. Мы номер один в мире. Если мы раздадим все эквайринговые устройства в собственность каждому из торговцев, мы потеряем возможность централизованного обновления софта и самих устройств», — добавил Греф. Как сообщала газета ВЗГЛЯД 8 февраля, высокие комиссии за эквайринг раскритиковал Владимир Путин . По словам президента, в европейских странах эта комиссия составляет всего 0,2-0,3%, а в России в среднем 3%. «Конечно, это слишком много, и, конечно, это квазиналог», — сказал Путин. Он призвал решать проблему с привлечением бизнес-сообщества.