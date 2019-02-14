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В AmCham прокомментировали возможность расширения санкций США против России 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Р-Спорт
Возможность расширения американских санкций в отношении России создала атмосферу неопределенности для американских компаний, желающих инвестировать в Россию, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник заявил об "ответственности России за инцидент в Солсбери". Речь идет о санкциях в соответствии с законом "О контроле за химическим и биологическим оружием".
"Санкции еще не введены, поэтому мы не знаем, что это за санкции и какими они могут быть. Мы представляем, что это могут быть за санкции из-за закона. Мы не знаем, как с ними поступит правительство в США, но сама неопределенность и ожидание того, что санкции могут быть наложены на самом деле, являются довольно серьезным препятствием для принятия инвестиционных решений и обычно используются в качестве причины для отсрочки таких решений ", — сказал Родзянко РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума, и после инцидента в Британии, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, в отравлении Скрипаля, ввели санкции и выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Алексис Родзянко , Сергей Скрипаль , Сергей Лавров , МИД , ГРУ , РИА Новости
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