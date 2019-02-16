Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.56
$
66.75
75.06
75.30
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.93
74.23
Индексы и котировки Brent
66.39
+0.00 Золото
1320.93
–0.01 РТС
1177.50
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1299
–0.0161
01.02
1.1460
12.02
01.02
21.01

На Украине заявили, что смогут поставлять газ в Европу вместо России 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина имеет возможности, чтобы поставлять газ в Евросоюз вместо России, такое мнение в своем Facebook высказал кандидат в президенты страны, лидер партии "Основа", депутат Верховной Рады Сергей Тарута.
"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу", — написал Тарута.
По мнению депутата, Евросоюз и США расходятся в оценке проекта "Северный поток — 2". ЕС, как считает Тарута, рассматривает строительство газопровода с точки зрения экономического прагматизма и выгоды, а Вашингтон — "с точки зрения именно безопасности", так как для него закупка газа у России означает приобретение топлива "у потенциального противника".
"Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", — заявил он.
Ранее Тарута утверждал, что Украина располагает "колоссальными" запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и в мире.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Всего на пост президента зарегистрированы рекордные за всю историю 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является шоумен Владимир Зеленский. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль проложат рядом с "Северным потоком". Проект планируется реализовать до конца текущего года.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии347
Экономика , Сергей Тарута , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Рублю предрекли застой
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
США готовят новые наказания для России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение