На Украине заявили, что смогут поставлять газ в Европу вместо России

Сергей Тарута. Украина имеет возможности, чтобы поставлять газ в Евросоюз вместо России, такое мнение в своем Facebook высказал кандидат в президенты страны, лидер партии "Основа", депутат Верховной Рады

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу", — написал Тарута.

По мнению депутата, Евросоюз и США расходятся в оценке проекта "Северный поток — 2". ЕС, как считает Тарута, рассматривает строительство газопровода с точки зрения экономического прагматизма и выгоды, а Вашингтон — "с точки зрения именно безопасности", так как для него закупка газа у России означает приобретение топлива "у потенциального противника".

"Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", — заявил он.

Ранее Тарута утверждал, что Украина располагает "колоссальными" запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и в мире.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Всего на пост президента зарегистрированы рекордные за всю историю 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является шоумен Владимир Зеленский . Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль проложат рядом с "Северным потоком". Проект планируется реализовать до конца текущего года.