Калужские власти планируют в 2019 году четыре бизнес-миссии

Глава Калужской области Анатолий Артамонов в нынешнем году планирует отправиться в четыре бизнес-миссии: в Париж, Японию, Китай и Нидерланды.

"Я сейчас поеду с нашей делегацией в Париж по инициативе посольства РФ во Франции. Перед этим я буду в Швейцарии на автосалоне, у меня там очень много важных рабочих встреч. Планируются в этом году бизнес-миссии в Японию, в Китай. С Кореей у нас очень тесные взаимоотношения. Мы хотим наладить более тесные связи с турецким бизнесом. С Германией и Италией у нас с ними очень плотные контакты, мы с ними продолжаем работать", — рассказал губернатор в рамках инвестфорума в Сочи.

В этом году Калужская область планирует отправить бизнес-миссию в Нидерланды и принять у себя бизнес-миссию оттуда.

"Менталитет их с нашим очень совпадает, с ними легко работать", — отметил Артамонов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.