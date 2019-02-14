Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.86
$
67.00
75.51
75.55
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.10
74.40
Индексы и котировки Brent
64.37
–0.02 Золото
1311.15
–0.01 РТС
1156.31
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1296
–0.0185
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

Калужские власти планируют в 2019 году четыре бизнес-миссии 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Р-Спорт
Глава Калужской области Анатолий Артамонов в нынешнем году планирует отправиться в четыре бизнес-миссии: в Париж, Японию, Китай и Нидерланды.
"Я сейчас поеду с нашей делегацией в Париж по инициативе посольства РФ во Франции. Перед этим я буду в Швейцарии на автосалоне, у меня там очень много важных рабочих встреч. Планируются в этом году бизнес-миссии в Японию, в Китай. С Кореей у нас очень тесные взаимоотношения. Мы хотим наладить более тесные связи с турецким бизнесом. С Германией и Италией у нас с ними очень плотные контакты, мы с ними продолжаем работать", — рассказал губернатор в рамках инвестфорума в Сочи.
В этом году Калужская область планирует отправить бизнес-миссию в Нидерланды и принять у себя бизнес-миссию оттуда.
"Менталитет их с нашим очень совпадает, с ними легко работать", — отметил Артамонов.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
Последние новости
Умер народный артист России Сергей Захаров Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля В США потеряли "кровавый контракт с Путиным", но упорно ищут
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Анатолий Артамонов
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Порошенко похвастался отказом от газа
Экономика
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение