Россияне поддержали «Северный поток-2»

76% россиян поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2», свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера. По их мнению, это укрепит отношения России со странами Евросоюза

3% опрошенных не поддерживают строительство «Северного потока — 2», так как оно сделает российско-американские отношения еще более напряженными.

21% пользователей Рамблера признались, что им все равно.

В опросе поучаствовали 5479 человек.

Сегодня постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал не сомневаться, что «Северный поток — 2» будет построен, даже несмотря на то, что накануне страны Евросоюза предварительно согласовали проект поправок в Газовую директиву, который Германия ранее называла направленным исключительно против «второго потока».

На данный момент поправки, которым еще предстоит быть рассмотренными в Европарламенте и одобренными в Совете ЕС , наделяют Германию правом вести переговоры о применении директивы к «Северному потоку — 2», но Еврокомиссию — правом запретить ей вести переговоры.

Кроме того, российско-немецкий газопровод может попасть под исключение из директивы лишь при условии, что будет построен до принятия поправок.