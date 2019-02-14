Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.00
75.41
75.55
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.50
73.95
Индексы и котировки Brent
64.28
–0.14 Золото
1311.03
+0.51 РТС
1158.56
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1291
–0.0190
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

Россияне поддержали «Северный поток-2» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
76% россиян поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2», свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера. По их мнению, это укрепит отношения России со странами Евросоюза.
3% опрошенных не поддерживают строительство «Северного потока — 2», так как оно сделает российско-американские отношения еще более напряженными.
21% пользователей Рамблера признались, что им все равно.
В опросе поучаствовали 5479 человек.
Сегодня постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал не сомневаться, что «Северный поток — 2» будет построен, даже несмотря на то, что накануне страны Евросоюза предварительно согласовали проект поправок в Газовую директиву, который Германия ранее называла направленным исключительно против «второго потока».
На данный момент поправки, которым еще предстоит быть рассмотренными в Европарламенте и одобренными в Совете ЕС, наделяют Германию правом вести переговоры о применении директивы к «Северному потоку — 2», но Еврокомиссию — правом запретить ей вести переговоры.
Кроме того, российско-немецкий газопровод может попасть под исключение из директивы лишь при условии, что будет построен до принятия поправок.
Комментарии
Экономика , Владимир Чижов , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Еврокомиссия
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Порошенко похвастался отказом от газа
Экономика
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение