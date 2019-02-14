В Тюменской области создадут регионального оператора «Сколково»

Правительство Тюменской области и фонд "Сколково" создадут на базе "Тюменского технопарка" регионального оператора "Сколково", соответствующее соглашение было подписано на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, говорится в совместном релизе.

Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и сопредседатель и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг

"Настоящим соглашением о намерениях Фонд "Сколково" выражает свою заинтересованность в продолжении комплексного сотрудничества с правительством по вопросу возможного создания на базе Тюменского технопарка регионального оператора, а правительство выражает свое намерение сделать Тюменский технопарк региональным оператором фонда "Сколково" в Тюменской области, в случае его создания", — указывается в документе.

Предполагается, что региональный оператор будет поддерживать технологическое предпринимательство в регионе. Срок действия соглашения — год или до момента подписания соглашения о создании регионального оператора "Сколково" в Тюменской области.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.