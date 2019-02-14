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В Тюменской области создадут регионального оператора «Сколково» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Правительство Тюменской области и фонд "Сколково" создадут на базе "Тюменского технопарка" регионального оператора "Сколково", соответствующее соглашение было подписано на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, говорится в совместном релизе.
Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и сопредседатель и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.
"Настоящим соглашением о намерениях Фонд "Сколково" выражает свою заинтересованность в продолжении комплексного сотрудничества с правительством по вопросу возможного создания на базе Тюменского технопарка регионального оператора, а правительство выражает свое намерение сделать Тюменский технопарк региональным оператором фонда "Сколково" в Тюменской области, в случае его создания", — указывается в документе.
Предполагается, что региональный оператор будет поддерживать технологическое предпринимательство в регионе. Срок действия соглашения — год или до момента подписания соглашения о создании регионального оператора "Сколково" в Тюменской области.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Виктор Вексельберг , Фонд Сколково
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