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На Кубани построят завод по переработке фруктов 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Соглашение о строительстве в Краснодарском крае завода по переработке фруктов подписано в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает администрация региона.
"Завод по переработке фруктов построят в Славянском районе. Об этом стало известно на Российском инвестиционном форуме… Трехстороннее соглашение о намерениях по строительству объекта подписали заместитель главы региона Андрей Коробка, глава Славянского района Роман Синяговский и директор по производству ООО "Лебединская усадьба" Алексей Сорокодумов", — сообщила пресс-служба администрации.
Планируется, что для производства яблочного концентрата новый комбинат будет перерабатывать 50 тысяч тонн фруктов в год, сумма вложений составляет два миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
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