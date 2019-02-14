На Кубани построят завод по переработке фруктов

Соглашение о строительстве в Краснодарском крае завода по переработке фруктов подписано в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает администрация региона.

"Завод по переработке фруктов построят в Славянском районе. Об этом стало известно на Российском инвестиционном форуме… Трехстороннее соглашение о намерениях по строительству объекта подписали заместитель главы региона Андрей Коробка, глава Славянского района Роман Синяговский и директор по производству ООО "Лебединская усадьба" Алексей Сорокодумов", — сообщила пресс-служба администрации.

Планируется, что для производства яблочного концентрата новый комбинат будет перерабатывать 50 тысяч тонн фруктов в год, сумма вложений составляет два миллиарда рублей, отмечается в сообщении.