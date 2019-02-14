Воскресенский предложил создать в регионах команды по преображению горсреды

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил на Российском инвестиционном форуме в Сочи формировать региональные команды, которые будут заниматься преображением городской среды, сообщил представитель пресс-службы правительства области.

С этой инициативой глава ивановского региона выступил в ходе сессии ВЭБ.РФ "Экономика городского комфорта", которую провел председатель ВЭБ Игорь Шувалов . Воскресенский пояснил, что в Ивановской области собрана подобная команда студентов и молодых архитекторов по методике программы Архитекторы.рф.

Губернатор Ивановской области подчеркнул, что такие команды нужны в каждом регионе России. "Как жить в малом городе, должны решать, прежде всего, его жители. Поэтому важно воспитать такие команды на местах, чтоб не из Москвы этим командовать. Именно на местах люди должны преображать профессионально места для жизни. Тогда людям будет хотеться остаться и развивать свой любимый малый город", — привели в пресс-службе его слова.