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Воскресенский предложил создать в регионах команды по преображению горсреды 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил на Российском инвестиционном форуме в Сочи формировать региональные команды, которые будут заниматься преображением городской среды, сообщил представитель пресс-службы правительства области.
С этой инициативой глава ивановского региона выступил в ходе сессии ВЭБ.РФ "Экономика городского комфорта", которую провел председатель ВЭБ Игорь Шувалов. Воскресенский пояснил, что в Ивановской области собрана подобная команда студентов и молодых архитекторов по методике программы Архитекторы.рф.
Губернатор Ивановской области подчеркнул, что такие команды нужны в каждом регионе России. "Как жить в малом городе, должны решать, прежде всего, его жители. Поэтому важно воспитать такие команды на местах, чтоб не из Москвы этим командовать. Именно на местах люди должны преображать профессионально места для жизни. Тогда людям будет хотеться остаться и развивать свой любимый малый город", — привели в пресс-службе его слова.
На сессии ВЭБ Воскресенский и глава РЖД Олег Белозеров также подняли вопросы влияния модернизации транспортной инфраструктуры на развитие городов, сообщили в пресс-службе. В качестве примера был выбран успешно реализованный проект скоростного железнодорожного сообщения между городами Иваново и Москва. Сегодня между городами курсируют четыре пары поездов. По словам губернатора, итогом запуска скоростного железнодорожного движения стало размещение в Иванове двумя крупными федеральными компаниями своих структурных подразделений и создание более тысячи новых рабочих мест.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Игорь Шувалов , Олег Белозеров , Станислав Воскресенский , ВЭБ , РЖД
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