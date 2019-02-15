В Сочи назвали лучшие социальные проекты

В рамках Российского инвестиционного форума прошла церемония награждения победителей конкурса социальных проектов Фонда Росконгресс.

В конкурсе приняли участие некоммерческие организации, социально ориентированные компании и государственные учреждения. Оценивали проекты в области медицины, инклюзивного образования и социальной поддержки специалисты Фонда президентских грантов и Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере.

В номинации «Инклюзивное общесто» лучшим стал проект Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Она учредила премию «Родительское спасибо», чтобы поблагодарить тех, кто способствует социализации детей с особенностями развития. В области медицины победу одержал проект «Молекулярно-генетические онкомаркеры в контексте максимальной реализации репродуктивной функции», а в сфере социальной поддержки — проект «Маленькая мама» благотворительного фонда «Расправь крылья».

Фонд Росконгресс направил 2,5 млн рублей на дальнейшее развитие проектов-победителей конкурса. Представители Фонда считают, что финансовая помощь расширит возможности реализации социально значимых инициатив.

«Направляя средства на развитие этих проектов, мы уверены, что они окажут реальную помощь людям, которым она так необходима сейчас, и станет хорошей основой будущих позитивных изменений», — отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Напомним, Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 14 по 15 февраля. Мероприятие стало главной платформой для презентации инвестиционных проектов, направленных на развитие регионов Российской Федерации.