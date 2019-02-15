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В Ингушетии проводят ревизия долгов за газ 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Ингушетии совместно с "Газпромом" проводят в республике ревизию долгов за газ, чтобы выявить обоснованность общей суммы долга, сообщил в пятницу ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Наша задолженность сформировалась с 2007 года, мы сейчас совместно с "Газпромом" проводим ревизию долгов, поскольку есть множество необоснованных. Это и разбаланс, и изношенные сети, из-за которых происходят утечки. Это тоже учитывается, мы с "Газпромом" нашли общий язык в этом направлении, если обоснованные счета, то мы работаем с населением для оплаты, а по необоснованным работаем уже с "Газпромом", чтобы это учесть", — сказал Евкуров.
Как ранее сообщил ТАСС специалист отдела по работе с населением компании "Газпром межрегионгаз Назрань" Ибрагим Яндиев, долг населения республики с мая 2017 года по декабрь 2018 года составляет 1,1 млрд рублей. По его словам, до 2017 года в регионе ресурсоснабжающей организацией было дочернее предприятие "Газпром межрегионгаз Пятигорск", задолженность региона перед которым составляет порядка 5 млрд рублей.
На заседании правительственной комиссии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 11 июля 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поднял вопрос обновления всех сетей газоснабжения в республике. Члены комиссии одобрили проект "Создание новой системы газораспределения на территории Республики Ингушетия". Таким образом регион станет первым субъектом РФ, где будет реализован пилотный проект по обновлению газопроводных сетей на 100%, что составляет порядка 2,4 тыс. км.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , Политика , РИФ Сочи 2019 , Юнусбек Евкуров , Дмитрий Медведев , Газпром , Газпром Межрегионгаз , ИТАР-ТАСС
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