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Пермский край и Республика Саха договорились об обмене опытом в сфере IT-технологий 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Пермский край и Республика Саха (Якутия) договорились об обмене опытом в сфере IT-технологий, рассказал журналистам губернатор Пермского края Максим Решетников после подписания соглашения между регионами на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"Мы получили большой импульс, когда правительство Москвы передало свои 23 [информационные] системы, [которые автоматизируют различные функции органов власти], мы их адаптировали, доработали и готовы бесплатно передавать эти системы регионам. Одним из первых регионов была [Республика] Саха (Якутия), они взяли два наших продукта — портал "Управляем вместе" и систему закупок. В Якутии есть значимый IT-кластер, коллеги нам предложили посмотреть и все, что может пригодиться, взять", — рассказал Решетников.
Соглашение предусматривает мероприятия по обмену опытом, наработками и практическими навыками в области инноваций, цифровых технологий, внедрению инновационных подходов в области подготовки IT специалистов.
"Обмен решениями между регионами позволяет не только сэкономить деньги, он позволяет сэкономить время. Когда ты берешь готовую систему, [где] бизнес-процессы уже выстроены, ты обучаешь своих сотрудников и быстро можно все это внедрить", — отметил глава Пермского края.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Максим Решетников , Правительство Москвы
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