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Аргентина предложила Боливии самолёт в обмен на газ 

News.ru + ещё 3 15 февраля 2019
Фото: Shen Hong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Власти Аргентины передадут Боливии истребитель Pampa 3 в обмен на увеличение поставок природного газа.
Соответствующее соглашение подписано главой Минфина Аргентины Густаво Лопетеги и министром углеводородов Боливии Луисом Альберто. Согласно документу, истребитель будет передан при условии, что в период наивысшего спроса на газ — с мая по сентябрь — план поставки топлива будет перевыполнен на 45 млн кубометров.
Корректировка договорённостей о поставках газа позволит Аргентине снизить объём получаемого топлива в период низкого спроса, избежать выплаты неустоек, признанных предыдущими властями, и сэкономить около полумиллиарда долларов, сообщает Radio Mitre.
Ранее News.ru сообщил, что природные ресурсы Боливии заинтересовали Россию. Речь, в частности, идёт о месторождениях лития. По словам посла РФ в Боливии Владимира Спринчана, стороны ведут технические переговоры по вопросу подписания контрактов на разработку месторождений.
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Экономика , Луис Альберто , Минфин
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