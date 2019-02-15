Аргентина предложила Боливии самолёт в обмен на газ

Власти Аргентины передадут Боливии истребитель Pampa 3 в обмен на увеличение поставок природного газа.

Соответствующее соглашение подписано главой Минфина Аргентины Густаво Лопетеги и министром углеводородов Боливии Луисом Альберто . Согласно документу, истребитель будет передан при условии, что в период наивысшего спроса на газ — с мая по сентябрь — план поставки топлива будет перевыполнен на 45 млн кубометров.

Корректировка договорённостей о поставках газа позволит Аргентине снизить объём получаемого топлива в период низкого спроса, избежать выплаты неустоек, признанных предыдущими властями, и сэкономить около полумиллиарда долларов, сообщает Radio Mitre.

Ранее News.ru сообщил, что природные ресурсы Боливии заинтересовали Россию. Речь, в частности, идёт о месторождениях лития. По словам посла РФ в Боливии Владимира Спринчана, стороны ведут технические переговоры по вопросу подписания контрактов на разработку месторождений.