Санкции против госбанков России смягчили в США

Внесённая в конгресс США новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» предусматривает смягчение потенциальных санкций в отношении российских госбанков. На сайте американского Конгресса в карточке законопроекта текст документа пока не размещён.

По версии законопроекта 2018 года, российские госбанки попадали под санкции лишь за то, что они госбанки. В новой версии документа указывается, что ограничения ждут госбанки, поддерживающие вмешательство в дела других стран, сообщает РБК.