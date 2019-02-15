Внесённая в конгресс США новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» предусматривает смягчение потенциальных санкций в отношении российских госбанков. На сайте американского Конгресса в карточке законопроекта текст документа пока не размещён.
По версии законопроекта 2018 года, российские госбанки попадали под санкции лишь за то, что они госбанки. В новой версии документа указывается, что ограничения ждут госбанки, поддерживающие вмешательство в дела других стран, сообщает РБК.
Кроме того, в новой редакции законопроект предусматривает введение санкций против гражданина США или любой другой страны за инвестиции в российские объекты, расположенные за пределами России и занимающиеся экспортом сжиженного природного газа (СПГ). Инвестиции будут признаны нарушающими закон, если они помогают России строить объекты по экспорту СПГ за пределами страны, и превышают $1 млн Ранее News.ru сообщал, что новый пакет экономических санкций против Москвы является «шизоидной историей» от Соединённых Штатов, связанной с объединением американской элиты в борьбе с Российской Федерацией. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Давление на Кремль, по мнению политика, вызвано также противостоянием между чиновниками Вашингтона и действующим главой США — Дональдом Трампом.