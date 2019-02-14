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Власти Подмосковья заключили соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией» на форуме в Сочи 

RT на русском 16 часов назад
Фото: пресс-служба правительства Московской области
Правительство Московской области заключило соглашение о сотрудничестве с общественной организацией «Деловая Россия», сообщает телеканал «360».
Церемония состоялась в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Документ подписали губернатор Андрей Воробьёв и глава организации Алексей Репик.
Соглашение направлено на развитие сферы предпринимательства, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие инвестиционной активности на территории Подмосковья и развитие конкуренции.
Также стало известно, что ямальская делегация во главе с губернатором Дмитрием Артюховым принимает участие в форуме. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на правительство ЯНАО.
Делегация намерена подписать несколько соглашений о сотрудничестве, а также утвердить план мероприятий на 2019 — 2022 годы по реализации соглашения с правительством Алтайского края о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что Удмуртия намерена подписать 11 соглашений в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
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Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Андрей Воробьев , Алексей Репик , Правительство московской области , Деловая Россия , Комсомольская правда
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