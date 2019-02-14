Власти Подмосковья заключили соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией» на форуме в Сочи

Соглашение направлено на развитие сферы предпринимательства, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие инвестиционной активности на территории Подмосковья и развитие конкуренции.

Также стало известно, что ямальская делегация во главе с губернатором Дмитрием Артюховым принимает участие в форуме. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на правительство ЯНАО.

Делегация намерена подписать несколько соглашений о сотрудничестве, а также утвердить план мероприятий на 2019 — 2022 годы по реализации соглашения с правительством Алтайского края о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Удмуртия намерена подписать 11 соглашений в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.