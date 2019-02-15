Медведев подписал постановление о создании новых ТОР

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего развития.

"Я только что подписал постановление правительства о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития", — сказал Медведев на совещании с губернаторами.

По его словам, речь идет об 11 таких территориях в моногородах и трех в ЗАТО.