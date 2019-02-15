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Медведев подписал постановление о создании новых ТОР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего развития.
"Я только что подписал постановление правительства о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития", — сказал Медведев на совещании с губернаторами.
По его словам, речь идет об 11 таких территориях в моногородах и трех в ЗАТО.
"Это ТОР Ясный в Оренбургской области, Катайск (Курганская область), Нефтекамск (Башкирия), Белорецк (Башкирия), Благовещенск (Башкирия), Костомукша (Карелия), Северск (Томская область), Лесной (Свердловская область), Уральск (Свердловская область), Менделеевск (Татарстан), Чапаев (Самарская область), Глазов (Удмуртия), Решетиха (Нижегородская область) и Володарск (Нижегородская область), — уточнил Медведев.
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