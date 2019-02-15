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Центробанк поймал Росстат на «приписках» 

Ридус 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Рекордный рост экономики России (на 2,3%), зафиксированный Росстатом в 2018 г., может оказаться следствием жонглирования цифрами при подсчетах, обнаружили в ЦБ РФ.
Это были бы максимальные темпы роста экономики с 2012 года. Но реальный рост ВВП в минувшем году ближе к 1,7%, посчитали в банке.
Одной из причин внезапного рывка экономики (на бумаге) стал пересмотр Росстатом «вверх» оценки объемов строительства в 2018 году.
До пересмотра она была близка к нулю, а после пересмотра Росстат оценил рост в 2018 году в 5,3%.
Такая динамика строительных работ не коррелирует с косвенными показателями деловой активности в строительстве, подчеркивает ЦБ. Например, погрузка стройматериалов в 2018 году уменьшилась.
Банк ожидает замедления роста ВВП в 2019 году.
«Принимая во внимание опережающие индикаторы экономической активности, замедление сильнее всего проявит себя в первой половине года», — сообщает отчет «О чем говорят тренды».
В Росстате «Ридусу» не смогли оперативно объяснить, почему возникло такое расхождение с ЦБ в оценке экономических трендов.
Но вице-президент Ассоциации строителей РФ, бывший (1999−2005) замминистра строительства Владимир Пономарев пояснил «Ридусу», что то, как Росстат считает объемы строительства, имеет очень мало отношения к действительности.
«Я с Росстатом взаимодействовал постоянно. И поэтому знаю, что методика у него изначально дырявая. Она не отвечает на самый главный вопрос: сколько было введено в строй квадратных метров. Методика оперирует суммами, вложенными в строительство. Но вывести из объемов финансирования строительства объемы реально введенных в строй объектов невозможно», — объяснил он, что понимается под «дырками».
Эта практика приписок известна еще с советских времен, когда в отчетах объемы строительства каждый год росли, а на практике страна превращалась в один сплошной недострой.
Причина была та же самая: строители получали финансирование (а также награды) не за качественно достроенный до крыши дом, а, условно говоря, за заложенный фундамент.
Росстат унаследовал эту «генетическую болезнь». Агентство учитывает в своих отчетах, сколько денег зарыто в котлованы, а не количество площадей, которые реально заработали — будь то жилые помещения или производственные объекты.
Кроме того, медвежью услугу Росстату оказываете его включение в структуру Минэкономразвития, добавляет Пономарев.
«Минэкономразвития отвечает за выполнение прогнозов, и нынешний министр требует от статистического ведомства не объективных отчетов, а исполнения собственных желаний. Недаром глава Росстата (Александр Суринов — прим. «Ридуса») только что подал в отставку. Он не выдержал постоянного стремления главы МЭР обманывать президента путем статистических махинаций», — сомневается в компетентности Макима Орешкина эксперт.
Почему руководителям МЭР и Росстата не приходит в голову перестать практиковать советскую методику отчетности в рублях и перейти на отчетность в физических единицах? Пономарев считает, что дело в элементарной лени.
«Это решение лежит на поверхности, но это потребует большого объема работы: надо ведь будет не просто валовые — абстрактные — квадратные метры высчитывать, но и переводить их в количество квартир, производительность предприятий и т. д. Мы еще тогдашнему премьеру Михаилу Касьянову об этом писали, но все осталось по-прежнему», — сожалеет Пономарев.
Дутая отчетность в наше время почти всегда связана с желанием конкретного производителя — не только в строительстве, а в любой отрасли — «порастопыривать пальцы», потому что экономического смысл в приписках нет никакого.
Стремление завысить показатели часто происходит от атавистической привычки угождать начальству. Особенно это заметно в тех регионах, где местные власти после распада СССР сменили вывески, но психология — а где-то и кадровый состав — остались советскими, соглашается генеральный директор Ассоциации фермерских хозяйств Сергей Балаев.
«Я однажды ездил в Орловскую область. Там до сих пор показатели правят бал. Местные администрации пристают к производителям как банный лист — вынь им да положь нужные цифры. Например, мы продали орловцам коров на мясо. И потом года два еще эти наши коровы фигурировали в отчетности областной статистической службы по количеству крупного рогатого скота», — вспоминает он.
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Экономика , Статьи , Владимир Пономарев , Михаил Касьянов , Александр Суринов , Росстат , Минэкономразвития , Центральный банк России , Ридус
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