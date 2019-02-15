«Калашников спорт» и Ironstar займутся развитием спорта в Удмуртии

"Калашников спорт" и ООО "Архитектура спорта" (Ironstar) в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заключили соглашение, направленное на развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Удмуртии. Об этом сообщается на сайте правительства Удмуртской Республики.

"В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи генеральный директор ООО "Калашников спорт" Аскар Аитов и генеральный директор ООО "Архитектура спорта" (Ironstar) Андрей Кавун заключили договоренность о сотрудничестве в области спорта", — говорится в сообщении.

В рамках соглашения компании будут проводить мероприятия, направленные на повышения профессионального уровня судейского корпуса, проведение стартов менеджерского состава, организацию массовых стартов, информационное сотрудничество и совместные маркетинговые акции при проведении мероприятий.

Как сообщает пресс-служба правительства, 14 февраля на полях форума правительство Удмуртской Республики и АО "Концерн "Калашников" заключили соглашение о создании оператора спортивных соревнований ООО "Калашников спорт". "Калашников спорт" является оператором спортивных стартов в республике, проект реализуется с целью повышения уровня вовлеченности населения Удмуртии в занятия различными видами спорта: триатлоном, бегом, биатлоном, лыжными гонками, стрельбой, киберспортом.

Ironstar проводит международные соревнования по циклическим видам спорта для любителей и профессионалов. В портфеле компании такие известные бренды как Ironstar (серия международных соревнований по триатлону), Rosa run (международный фестиваль бега), Starkids (благотворительные забеги для детей), Ironstar & Worldclass indoor (серия соревнований по триатлону в закрытых помещениях).